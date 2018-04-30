» ترامب مرشح لجائزة نوبل

30 أبريل 2018 - 05:04 م

اقترح زعيم كوريا الجنوبية موون جاي إن أن يتم منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام، مشيرًا إلى أن الأخير لعب دورا وبذل جهودا كبيرة لإنهاء حالة الاستعصاء النووية مع كوريا الشمالية.

وكان رئيس كوريا الجنوبية كرر خلال الأشهر الأخيرة عبارات الثناء على الرئيس ترامب.

بدوره الرئيس الأمريكي لم يتأخر في إبراز دوره في هذا الشأن، إذ أخبر حشدا يوم السبت الماضي بأن سياسته التي أطلق عليها " الضغط الأقصى" على كوريا الشمالية أتت أكلها في التوصل إلى نتيجة.