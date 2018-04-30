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هجوم ناري من «مرتضى» ضد مالية الزمالك

الرياضة

مرتضى منصور
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اللجنة المالية

المصريون

الزمالك

مرتضى

اسماعيل الفار

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا ضد اللجنة المالية بالقلعة البيضاء، التي شكلها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

وأكد مرتضى، بأن الأموال التي قام مجلس الإدارة بإيداعها في فرع بنك مصر من حق النادي، وليس من حق وزير الشباب والرياضة ولا أفراد لجنته التصرف فيها، ولا سداد أي مستحقات على النادي دون الرجوع لمجلس الإدارة، الذي فوضته الجمعية العمومية للنادي في إدارة جميع شئون النادي.

وأضاف منصور، بأنه ومجلسه استطاعوا توفير 205 ملايين جنيه للنادي، بعد أن تسلموا خزينة الزمالك بها 600 جنيه فقط لا غير، بخلاف الديون المتراكمة على النادي من عهود مجالس إدارات سابقة.

وأوضح رئيس الزمالك، بأنه لا توجد أي صفة قانونية للجنة المالية، الموجودة حاليًا في النادي للتوقيع على الشيكات، لأن هذا الأمر من صميم اختصاصات مجلس الإدارة، والمنوط بالتوقيع على الشيكات أحمد جلال إبراهيم نائب الرئيس، أو حازم ياسين أمين الصندوق.

وكشف منصور، بأنه منذ قدوم اللجنة أنفقت ما يقرب من 55 مليون جنيه دون الرجوع لمجلس الإدارة الذي وفر للنادي خلال الفترة الماضية 205 ملايين جنيه.


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