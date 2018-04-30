اندلاع حريق هائل وتفحم 4 سيارات إسعاف بمستشفى التأمين الصحي

30 أبريل 2018 - 05:32 م

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل داخل مستشفى التأمين الصحي بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور، مما أسفر عن تفحم 4 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بنشوب يفيد حريق داخل الدور الأرضي بالمستشفى والتهمت 4 سيارات إسعاف

انتقل على الفور رجال الحماية المدينة برئاسة العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالبحيرة وتمت السيطرة على الحريق .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.