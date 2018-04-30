اندلاع حريق هائل وتفحم 4 سيارات إسعاف بمستشفى التأمين الصحي

مصطفى صابر
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل داخل مستشفى التأمين الصحي بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور، مما أسفر عن تفحم 4 سيارات إسعاف.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بنشوب يفيد حريق داخل الدور الأرضي بالمستشفى والتهمت 4 سيارات إسعاف
انتقل على الفور رجال الحماية المدينة برئاسة العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالبحيرة وتمت السيطرة على الحريق .
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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