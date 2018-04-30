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اندلاع حريق هائل وتفحم 4 سيارات إسعاف بمستشفى التأمين الصحي

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دمنهور

الحماية المدنية

السيطرة على حريق

مستفي التامين الصحي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من السيطرة على حريق هائل داخل مستشفى التأمين الصحي بقرية برقوقة التابعة لمركز دمنهور، مما أسفر عن تفحم 4 سيارات إسعاف.

 تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور يفيد بنشوب يفيد حريق داخل الدور الأرضي بالمستشفى والتهمت 4 سيارات إسعاف

 انتقل على الفور رجال الحماية المدينة برئاسة العميد جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالبحيرة وتمت السيطرة على الحريق .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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