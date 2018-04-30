  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:17 م
بحث متقدم
غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

الننى أفضل لاعب في أرسنال

على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»

الحاجة سعدية

السلطات السعودية تُقرر الإفراج عن«الحاجة سعدية»

صورة الطائرة المتداولة

حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

أرشيفية

أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر

محمد صلاح

انفراجة في مفاوضات انتقال«صلاح» للريال

عمرو الجارحي وزير المالية

زيادة الضرائب 33% للعام المالي الجاري

فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة

«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

المحكمة العامة بالرياض

السعودية تحاكم إسرائيليين خططا لعمل إرهابي خلال الحج

البرادعى: رسالة لكل الأطراف

«البرادعي» يحسم الجدل حول مسئوليته عن«غزو العراق»

الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي

آخر الأخبار

طارق عامر
طارق عامر

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى

#

326.7 مليون دولار قيمة شراء القاهرة لـ"سلع استفزازية"

#

زيادة احتياطات مصر الأجنبية في 2017 إلى 11 مليار دولار

#

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر تعليق الاعتراف بإسرائيل

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن موافقة دولة الكويت بشكل مبدئي على تجديد وديعة مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار.
كانت الكويت قد ضخت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري منذ 2014 ضمن خطة دول الخليج لتوفير احتياجات مصر من النقد الأجنبي والتي وصلت تدفقاتها لأكثر من 30 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات وشحنات بترول.
وسعى البنك المركزي لتجديد الوديعة الكويتية في إطار جهوده لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ نحو 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
وأكد محافظ المركزي، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها، ولم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية.
وسجل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة ضمن نشرة اكتتاب السندات الحكومية المقومة باليورو، وقال المركزي في تصريحاته إن الدين الخارجي معظمه طويل الأجل ووصل في بعض القروض لنحو 50 عامًا.
وأشاد عامر بالتطور الإيجابي الذي حدث بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وتراجع العجز بنسبة 64%، موضحًا، أن هذا التراجع يعكس تحسن في موارد النقد الأجنبي سواء من الاستثمارات الأجنبية أو السياحة أو الصادرات.
ورغم ذلك اعتبر محافظ المركزي، أن أداء الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يرق للمستوى المأمول خلال الفترة الماضية، لكنه اعتبر أن المرحلة الحالية مرحلة بناء للمستقبل وأن مشكلة نقص العملة الأجنبية أصبحت من الماضي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

المسافة من الاستبداد إلى الحريات

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم ناري من «مرتضى» ضد مالية الزمالك
» ترامب مرشح لجائزة نوبل
» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الوحدة السعودي
» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير
» يد الزمالك تهزم سبورتنج 33 /31
» بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس هيئة الأوقاف السابق
» بالفيديو.. "ميسي" يرقص عاريا
» جنازة عسكرية وشعبية للضابط الشهيد ببني سويف
» ضبط مسئولين أثناء تلقيهما 600 ألف جنيه رشوة
» "مالية الزمالك" تصرف 25% من عقد طارق حامد
» ممثلات هنديات يروين تعرضهن للتحرش الجنسي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:38 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت