الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي

30 أبريل 2018 - 05:35 م

كشف محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، عن موافقة دولة الكويت بشكل مبدئي على تجديد وديعة مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار.

كانت الكويت قد ضخت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري منذ 2014 ضمن خطة دول الخليج لتوفير احتياجات مصر من النقد الأجنبي والتي وصلت تدفقاتها لأكثر من 30 مليار دولار في صورة ودائع واستثمارات وشحنات بترول.

وسعى البنك المركزي لتجديد الوديعة الكويتية في إطار جهوده لتوفير النقد الأجنبي والحفاظ على استقرار الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ نحو 42.6 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وأكد محافظ المركزي، في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية بالقاهرة ، أن مصر تسدد المستحقات الخارجية في مواعيدها، ولم تتخلف يوماً عن سداد التزاماتها الخارجية.

وسجل حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر 2017 نحو 82.9 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات صادرة ضمن نشرة اكتتاب السندات الحكومية المقومة باليورو، وقال المركزي في تصريحاته إن الدين الخارجي معظمه طويل الأجل ووصل في بعض القروض لنحو 50 عامًا.

وأشاد عامر بالتطور الإيجابي الذي حدث بميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري وتراجع العجز بنسبة 64%، موضحًا، أن هذا التراجع يعكس تحسن في موارد النقد الأجنبي سواء من الاستثمارات الأجنبية أو السياحة أو الصادرات.

ورغم ذلك اعتبر محافظ المركزي، أن أداء الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة لم يرق للمستوى المأمول خلال الفترة الماضية، لكنه اعتبر أن المرحلة الحالية مرحلة بناء للمستقبل وأن مشكلة نقص العملة الأجنبية أصبحت من الماضي.









