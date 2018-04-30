  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

الاهلى والاسيوطى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والأسيوطي

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم

اثنين من أبناء مرسي

إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

ليفربول

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

الننى أفضل لاعب في أرسنال

على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»

الحاجة سعدية

السلطات السعودية تُقرر الإفراج عن«الحاجة سعدية»

صورة الطائرة المتداولة

حقيقة استخدام طائرة المنتخب في رحلات العمرة

على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»

الرياضة

الننى أفضل لاعب في أرسنال
الننى أفضل لاعب في أرسنال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«رياضة النواب»: محمد صلاح في خطر

#

لهذا السبب.. "صلاح" مهدد بالإيقاف 3 مباريات

#

تدوينة نارية لـ"نور فرحات" بشأن أزمة محمد صلاح

#

الفنانة شمس لـ"صلاح": مرحبا بك في كوكب العرب

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

أرسنال

النني

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، نجم الأهلي الأسبق، عن أزمة جديدة في المنتخب الوطني بسبب محمد النني، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، على غرار أزمة محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وأكد الشاطر، أن هناك مفاوضات تجري حاليًا من مسئولي اتحاد الكرة مع اللاعب محمد النني، وذلك بخصوص حقوق الرعاية وصورة اللاعب على طائرة المنتخب التي ستنقل البعثة لمونديال روسيا.

وكتب إسلام الشاطر، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عاجل: يحدث حاليًا مفاوضات مع اللاعب محمد النني بخصوص حقوق الرعاية وصورة اللاعب على طائرة المنتخب على غرار أزمة محمد صلاح».

يذكر أن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أكد أن حل أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بسبب حقوق الرعاية، سيتم حلها خلال 15 يوما، بسبب الإجراءات والتعديلات التى سوف تتم بين أطراف الأزمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك
» ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية
» "نجم": 80 مليار دولار تدفقات دولارية منذ التعويم
» ترامب مرشح لجائزة نوبل
» هجوم ناري من «مرتضى» ضد مالية الزمالك
» موزمبيق تكافح الجنس بمبادرة تطهير
» أول فيديو للعاصفة الترابية القادمة لمصر
» حقيقة انتقال رمضان صبحي إلى الوحدة السعودي
» السعودية تحاكم إسرائيليين خططا لعمل إرهابي خلال الحج
» بلاغ يطالب بالتحفظ على أموال رئيس هيئة الأوقاف السابق
» يد الزمالك تهزم سبورتنج 33 /31

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عشاء

    08:08 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت