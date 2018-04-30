السيسي: الإقبال على شهادات "أمان" متواضع جداً

30 أبريل 2018 - 06:14 م



قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن حجم الإقبال على شراء شهادة "أمان" لتأمين العمالة المؤقتة والموسمية "متواضع جدًا"، وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية الخاصة بعيد العمال، إن هناك "شركات كبيرة تقوم بالتأمين على مواطنيها، لكن لا يزال الأمر محدودًا".



ودعا السيسى "أجهزة الدولة القائمة على هذا الشأن إلى التأكد من التأمين على العمالة المؤقتة والموسمية بالتنسيق مع باقى الشركات، داعيًا الجميع التقدم بمعدلات أكبر من التى تحققت حتى الآن".

وقال السيسي ، "إنه على مدار السنوات الأربع الماضية، كانت مهمتى الأساسية هى تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها، واستعادة الاستقرار الضرورى لمواصلة التقدم، إلى جانب البناء للمستقبل ووضع أسس الانطلاق".





