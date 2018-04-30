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بث مباشر.. مباراة الأهلي والأسيوطي
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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأهلي والأسيوطي في بطولة كأس مصر.
شاهد المباراة ..
عشاء
فجر
03:46
شروق
05:16
ظهر
11:57
عصر
15:36
مغرب
18:38
20:08