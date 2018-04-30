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"نجم": 80 مليار دولار تدفقات دولارية منذ التعويم

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جمال نجم
جمال نجم

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قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، إن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي ارتفع منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، إلى 80 مليار دولار، مؤكدًا أن سعر الفائدة الحالي في مصر جاذب للاستثمار.
وأوضح نجم، أن التمويلات التي ضختها البنوك ضمن مبادرة المركزى وصلت إلى 13 مليار جنيه؛ كان البنك المركزي قد خصص 10 مليارات جنيه لصالح مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ثم أعلن تخصيص 10 مليارات جنيه أخري، بفائدة ومدد آجال ميسرة
جدير بالذكر أن البنك المركزي، قرر الخميس 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.



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