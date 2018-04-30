إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

30 أبريل 2018 - 07:25 م

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى عبد الغفار، وعضوية المستشارين وائل زهران، وتامر عبد السلام بإدراج 1529 متهمًا بقوائم الإرهاب.

وشمل القرار؛ إدراج أسامة محمد محمد مرسي العياط، والشيماء محمد مرسي العياط، نجلا الرئيس الأسبق بقائمة الإرهاب.

واستند قرار الإدراج إلى مذكرة النيابة العامة رقم 5 لسنة 2018 التي تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم في قائمة الإرهاب على خلفية التحقيقات في القضية رقم 620 لسنة 2018، طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.

كما استندت المذكرة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 8، الذي صدر بتاريخ 17 فبراير 2015، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 مكرر، والذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة "1" من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم "3" من هذا القانون إدراجها بالقائمة.