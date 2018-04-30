» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك

30 أبريل 2018 - 07:34 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، عن قائمة فريقه لمباراة الزمالك، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي: عامر عامر، أحمد الصعيدي، مؤمن جابر، معاذ الحناوي، محمود رزق، محمد موسى، خالد قمر، عبد الرحمن فاروق، أحمد شديد قناوي، السيد الشبراوي، محمود حمادة، محمد حسن عضل، أحمد شرويده، موس ديارور، ايزي اميكا، جميس تيدي، عبد الرحمن بودي، مصطفى الجمل، يوسف علاء.

وبذلك يكون إسلام رشدي، لؤي وائل، أحمد العش، عباس اميدو، وأسامة محمد خارج قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك.