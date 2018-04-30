  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

صلاح

ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

اثنين من أبناء مرسي

إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم

ليفربول

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والأسيوطي

الرياضة

الاهلى
الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على الأهلي 0/2

#

الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على دجلة بهدف «أزاروا»

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وطنطا

#

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر والبرتغال

المصريون

الاهلى

الأسيوطي

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الأسيوطي، بدون أهداف، في المباراة المقامة حاليًا، على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

بداية المباراة كانت هادئة من جانب الأهلي في ظل التراجع الدفاعي الملحوظ لفريق الأسيوطي، الذي عمل مدربه علي ماهر، على منع هجمات الأهلي بستارة دفاعية من وسط الملعب، وهو ما حرم الأحمر من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى الأسيوطي.

أول خطورة حقيقة للأهلي كانت في الدقيقة 17 إثر عرضية رائعة من صبري رحيل أرسلها داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام محارب بتصويبه مباشرة، لكن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى، بعدها بدأ الأحمر في السيطرة على الملعب وتهديد مرمى الأسيوطي.

وفي الدقيقة 25 أنقذ دعدور حارس الأسيوطي مرماه من تصويبه قوية لأيمن أشرف وحافظ على نظافة شباكه، وبعدها حاول الأهلي الهجوم على مرمى الأسيوطي، لكن الدفاع كان بالمرصاد لكافة المحاولات.

وبعد مرور نصف ساعة من زمن الشوط تلقى الجهاز الفني للأهلي صدمة جديدة بعد إصابة النيجيري جونيور أجايي في العضلة الخلفية، واضطر حسام البدري، لاستبداله والدفع بصلاح محسن بدلا منه.

وكاد صلاح محسن أن يخطف هدف التقدم للأهل بعد مشاركته بسبع دقائق فقط، عن طريق كرة عرضية أرسلها وليد سليمان داخل منطقة الجزاء، قابلها صلاح برأسه قوية باتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم، بعدها بلحظات لعبت عرضية أخرى وصلت إلى إسلام محارب، لكنه لعبها ضعيفة في يد الحارس.

وقبل نهاية الشوط بلحظات لاحت فرصة خطيرة للأهلي عن طريف إنفراد لصلاح محسن بالمرمى وراوغ الحارس وسدد الكرة بأبعدها مدافع الأسيوطي من على خط المرمى وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء، كون الكرة لمست يد المدافع، لكن الحكم لم يحتسب شيئا وأطلق صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الأسيوطي يطيح بالأهلي من الكأس
» انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" بالعراق
» الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة «صلاح»
» قانونيان: هذا ما يجب على «أبو تريكة» فعله
» انقلاب سيارة نقل محملة بـ18 ألف لتر بنزين
» الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك
» ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية
» "نجم": 80 مليار دولار تدفقات دولارية منذ التعويم
» على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»
» ترامب مرشح لجائزة نوبل

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت