  • الإثنين 30 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:23 م
بحث متقدم
الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

صلاح

ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

غرق التجمع الخامس

أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء

اثنين من أبناء مرسي

إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير

مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم

ليفربول

مفاجأة غير متوقعة لـ«صلاح» في مران ليفربول

بعد حكم الإدارية..

قانونيان: هذا ما يجب على «أبو تريكة» فعله

آخر الأخبار

محمد أبوتريكة
محمد أبوتريكة

حسن علام

أخبار متعلقة
#

العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ

#

المشروع الإسلامي.. "حقيقي" أم "دعائي"؟!

#

تعليق ناري لـ"مرتضى منصور" بشأن عودة "أبوتريكة"

#

كيف ظلم الإسلاميون "المشروع الإسلامي"!

الحكومة

المحكمة الإدارية

المحكمة الدستورية

النادي الاهلي

ابو تريكة

أثار حكم المحكمة الإدارية العليا أول أمس، بشأن وقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، تساؤلات عديدة حول مصير تلك الأموال، وما إذا كان من حقه الآن، التصرف فيها بحرية تلمة، أم أن التحفظ ما زال ساريًا.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بوقف الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعليقيًا لحين الفصل في دعوى التنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

واختصم الطعن رقم 81910 لسنة 63 ق ع، كلا من، أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

المحامي عمرو  عبد السلام، نائب رئيس منظمة «الحق لحقوق الإنسان»، قال إنه الناحية القانونية فإن قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، منعدم قانونًا ولا يعتد به، بل يجب أن تعاد الأمور إلى ما كانت عليها.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أوضح عبد السلام، أنه بناء على ذلك يجب فك الحظر على أمواله ويستردها؛ معللًا ذلك بأن أحكام القضاء الإداري واجبه النفاذ بمجرد صدورها وتنفذ بمسودتها.

نائب رئيس منظمة «الحق لحقوق الإنسان»، لفت إلى أن حكم الإدارية العليا، يعني تعليق الفصل في طعن الحكومة لحين الفصل في حكم الدستورية، مضيفًا أنه يشير أيضًا إلى أن الأمور المستعجلة أصدرت حكم متناقض مع حكم الإداريه.

أما، المحامي حاتم عبد العظيم، قال إن ذلك الحكم مكن الحكومة من الطعن بعدم الدستورية، مع استمرار تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف عبد العظيم، أن «أبو تريكة»، من حقه تنفيذ الحكم الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، بمعنى أنه يستطيع سحب وإيداع أموال، لكن هناك إشكالية تقف عقبة أمامه، وهي إدراج اسمه على قوائم الإرهابية، ما يجيز استمرار قرار التحفظ.

الخبير القانوني، لفت إلى أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، إلا أن محامي الحكومة قدم إشكالية على المحكمة وتم رفضه، منوهًا بأن قبول الدائرة الأولى الطعن على لحكم أمام الدستورية لا يعني أن الحكم لا يُنفذ بل على العكس أحاكم القضاء الإداري أحكام واجبة النفاذ.

وقال محمد عثمان المحامي، إن هيئة قضايا الدولة تقدمت في الجلسة الماضية بطلب تأجيل نظر الطعن لتقديم ما لديها من مستندات والاطلاع على آخر ما تقدم منه، مؤكدا: "ننتظر ما تقدمه قضايا الدولة من جديد للرد عليه ونطلب حجزها للحكم".

وكان «عثمان»، دفاع أبو تريكة، تقدم باستشكال يطالب استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في 10 يناير الماضي الاستشكال.

وجاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن في 21 يونيو 2016 الطعن 54261 لسنة 69 ق، المقام من أبو تريكة ويطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بعد توصية هيئة مفوضي الدولة، بذلك وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة.. الأسيوطي يطيح بالأهلي من الكأس
» انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" بالعراق
» الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة «صلاح»
» قانونيان: هذا ما يجب على «أبو تريكة» فعله
» انقلاب سيارة نقل محملة بـ18 ألف لتر بنزين
» الكويت تجدد وديعة بـ 4 مليارات دولار بالبنك المركزي
» «مختار» يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمباراة الزمالك
» ريال مدريد يهنئ برشلونة بالثنائية المحلية
» "نجم": 80 مليار دولار تدفقات دولارية منذ التعويم
» على غرار«صلاح».. أزمة جديدة في المنتخب بسبب«النني»
» ترامب مرشح لجائزة نوبل

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:16

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت