» انتهاء العمليات العسكرية ضد "داعش" بالعراق

30 أبريل 2018 - 08:35 م

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انتهاء العمليات العسكرية الكبرى ضد التنظيم الإرهابي في العراق.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل راين ديلون، في بيان، اليوم الإثنين، عبر "تويتر"، إنّ "العمليات الرئيسية الكبرى ضد تنظيم داعش في العراق انتهت".

وشدد، في احتفالية أقيمت بالعاصمة بغداد، على "استمرار تطور تكوين ومسؤوليات التحالف في العراق، وعدم حدوث أي تغيير في مهمته".

وفي السياق، أكد ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماكغورك، على عودة أكثر من 3 ملايين عراقي إلى مناطقهم بعد تحريرها من سيطرة "داعش".

وتابع ماكغورك، في تغريدات عبر "تويتر"، أن "التحالف ما زال ملتزمًا باستقرار العراق بعد داعش، ونعمل مع الحكومة العراقية والبنك الدولي، لوضع أساس الإصلاح على المدى البعيد". -