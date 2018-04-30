» الاتحاد الإنجليزي يرفض معاقبة «صلاح»

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المصريون

صلاح

الاتحاد الانجليزي

رفض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب الوطني، بسبب تعديه على مارتينز إيندي مدافع ستوك سيتي، فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ36 من البريميرليج.

وكان محمد صلاح مهددًا بالإيقاف لمدة ثلاثة مباريات، بعد أن التقطت عدسات الكاميرات الناقلة للمباراة، تعدي الفرعون المصري على مدافع ستوك سيتي.

نقلا عن شبكة "سكاى سبورتس " البريطانية، فإن الاتحاد الإنجليزي قرر عدم فتح أي إجراء تأديبي ضد محمد صلاح، حيث رأى أن الواقعة لا تستدعى الإيقاف.

بهذا يحق للنجم المصري المشاركة مع ليفربول فى المباراتين القادمتين، أمام تشيلسي وبرايتون بالمرحلتين 37 و38 من عمر الدورى الإنجليزي الممتاز


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