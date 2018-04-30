» «أديب» يخرج عن شعوره بعد هزيمة الأهلي

30 أبريل 2018 - 09:33 م

سخر الإعلامي أديب، من الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بعدما بطولة كأس مصر عقب السقوط أمام الأسيوطي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الإثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وكتب «أديب» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ده الاهلى زي اي فريق بيتغلب عادي و مرتين ورا بعض اخيراً اصبح نادي طبيعى يكسب ويخسر زي اي نادي في العالم حكمتك يا رب».