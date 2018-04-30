أوقاف المنيا تحتفل بليلة النصف من شعبان

30 أبريل 2018 - 10:07 م

شهد مساء الاثنين اللواء محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة المنيا نائبا عن عصام البديوى محافظ الاقليم احتفال مديرية الاوقاف بليلة النصف من شعبان والذى اقيم بمسجد سيدى احمد الفولى بمدينة المنيا.

وقد بدا الاحتفال بتلاة اي من الذكر الحكيم تلاه كلمة للشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا حيث تناول فضلة ليلة النصف من شعبان فى حياة المسلمين واثر تحويل القبلة استجابة لدعاء الرسول الكريم محمد ص ومكانة البيت الحرام عند الرسول الكريم

حضر الاحتفال القيادت الشعبية والنفيذية عدد من اعضاء مجلس النواب بالمحافظة