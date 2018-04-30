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"أديب" يُعلن استقالته على الهواء ومغادرته "ON E"

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي عمرو أديب عن موعد مغادرته قناة "ON E" الفضائية وآخر حلقة من برنامجه كل يوم، مشيرا إلى أنه  بدأ عمله في قناة "on e" منذ عامين.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الإثنين، أنه طالب إدارة القناة بعد انتهاء العام الأول من عقده أن يرحل عن القناة، ولكنهم طالبوا بالانتظار حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية، منوهًا بأن إدارة القناة أخيرًا وافقت على قراره بالرحيل.
وأعلن أديب، أن أخر حلقة ببرنامجه ستكون 15 مايو، معقبًا: "مصر الآن في أمان، واستقرار.. وأشعر أني قدمت لبلدي كل ما يمكن تقديمه، ويجب ترك الفرصة للشباب"، مضيفًا أن يترك برنامجه وهو الأول إعلاميًا، ونسبة مشاهدة.
وعن خطته الفترة القادمة، عقب: "معرفش هعمل إيه، لسه مفكرتش"، موجهًا التحية لإدارة القناة، قائلا: "محدش قصر معايا، وأقسم بالله معنديش خلاف مع حد.. وطالع من البرنامج معززر مكرم".
وأضاف: "عمرو أديب صنيعة مصر، ودايما موجود".

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