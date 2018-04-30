» مفاجأة كبرى من "فيفا" لمنتخبات الإفريقية

30 أبريل 2018 - 11:16 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الإثنين، حصول منتخبات القارة المتأهلة إلى مونديال روسيا الصيف المقبل على مبلغ قدره 2 مليون دولار لكل منهم كدعم مالي للتجهيز للعرس العالمي.



ووفقًا لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، "ستحصل كل من الفرق الإفريقية الخمسة التي تأهل لكأس العالم بروسيا وهي مصر والمغرب ونيجيريا والسنغال وتونس على مبلغ مقداره 2 مليون دولار من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) حتى يتسنى لهم الاستعداد على النحو الأمثل للمونديال".

وأضاف البيان "يأتي القرار في أعقاب المفاوضات التي بدأها رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المالغاشي أحمد أحمد مع إدارة فيفا، مما أدى إلى الاتفاق الاستثنائي الممنوح في 12 أبريل/ نيسان الجاري".

وأوضح البيان "يأتي ذلك في أعقاب قرار لجنة الطوارئ للكاف التي عقدت في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتقديم دعم مالي استثنائي للممثلين الأفارقة الخمسة من أجل استعداداتهم للبطولة الوشيكة في روسيا".

