  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:08 ص
بحث متقدم
مصطفى يونس: "لو متشتمتش أزعل"

تعليق صادم من مصطفى يونس على أزمة محمد صلاح

أمطار على الإسكندرية

"الري" تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الأمطار القادمة

أديب

"أديب" يُعلن استقالته على الهواء ومغادرته "ON E"

كمال الهلباوي

هؤلاء يرحبون بالمصالحة مع «الإخوان»

النواب

بسبب «صلاح».. انقلاب برلمانى على الحكومة

الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

بشأن العلاقات بإسرائيل وواشنطن..

"أبو مازن": قد نقدم على خطوات خطيرة

عرب وعالم

نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة
نهلة الشهال تطالب "أبو مازن" بالاستقالة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على تمثال يشبه "أبو الهول" على سطح المريخ

#

علامات وقوع ابنك فريسة لـ"الحوت الأزرق"

#

زعيم كوريا قد يحصل على جائزة نوبل للسلام

#

الهند تجرى جراحة نادرة تمنح المريض "قلبين"

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الإثنين، أن سلطته قد تقدم على خطوات وصفها بـ"الخطيرة" في القريب، فيما يتعلق بعلاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج) في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، والتي تأتي بعد 22 عاما على آخر اجتماع للمجلس.
وقال عباس: "قد نقدم على خطوات خطيرة (لم يذكرها) في القريب فيما يتعلق بعلاقتنا مع إسرائيل والولايات المتحدة".
وجدد رفضه لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وتعمل إدارة ترامب على خطة معروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، وهو ما أكد الجانب الفلسطيني عدة مرات، على رفضه.
وأردف عباس "لن نقبل أن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا للسلام". 
وترفض السلطة الفلسطينية التجاوب مع أي تحركات أمريكية منذ ان أعلن ترامب، في 6 ديسمبر/ كانون أول 2017، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
كما تحذر السلطة من تداعيات اعتزام واشنطن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار المقبل، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة عام 1948.
الرئيس الفلسطيني شدد أيضا، على أنه "لا سلام بدون القدس عاصمة لدولة فلسطين، ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة". ويشير بذلك إلى حلول للقضية الفلسطينية تداولتها وسائل إعلام عربية وغربية، في الآونة الأخيرة، تتضمن إقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة في قطاع غزة.
على صعيد ثان، قال الرئيس عباس، إن "كل محاولات عقد مجلس مواز للمجلس الوطني الفلسطيني، في قطاع غزة أو في الخارج، باءت بالفشل"، دون مزيد من التفاصيل حول الجهات التي عملت على ذلك.
واعتبر أنه "لو لم يعقد هذا المجلس لكان الحلم الفلسطيني في خطر".
وأضاف: "هناك من ليست لديه رغبة في عقد المجلس الوطني"، دون الإشارة لجهة محددة.
وأكد أن الأبواب ما زالت مفتوحة لجميع الأطراف الفلسطينية للمشاركة في أعمال المجلس الوطني، في إشارة إلى رفض الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" المشاركة في اجتماعات المجلس.
وحول المصالحة الفلسطينية، ذكر عباس أنه أبلغ الوسيط المصري دعمه لاستمرار جهود المصالحة على قاعدة "إما أن تسلم حركة حماس كل شيء (بقطاع غزة) لحكومة الوفاق أو تتحمل مسؤولية كل شيء".
وتعذّر تطبيق اتفاق المصالحة، الموقع بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع. 
ومنذ أشهر، تتبادل حركة "حماس" من جهة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والحكومة من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي القائم منذ عام 2007.
من ناحية ثانية، عبر الرئيس الفلسطيني عن دعمه للمقاومة الشعبية السلمية وخاصة مسيرات "العودة" قرب حدود غزة مع إسرائيل. ودعا إلى تحييد الأطفال عن مرمى النيران الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيتوجه في القريب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها.
ويتجمهر فلسطينيون عند 5 نقاط قرب الحدود بين غزة وإسرائيل بشكل يومي في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي؛ للمطالبة بعودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.
ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 46 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف.
ومن المتوقع أن ترتفع ذروة المسيرات في ذكرى "النكبة" 15 مايو/أيار المقبل، في إشارة إلى ذكرى إعلان دولة إسرائيل. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في رمضان
» شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي
» محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية للموسم الحالي
» ممثلة إباحية تقاضي ترامب بسبب هذا الأمر
» مفاجأة كبرى من "فيفا" لمنتخبات الإفريقية
» مصرع أمين شرطة في مطاردة مع مسجل خطر
» «البدري»: هذه الأسباب وراء خروج الأهلي من الكأس
» «أجاي» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي
» مباحثات سودانية إثيوبية بالخرطوم
» إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب
» ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:44 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت