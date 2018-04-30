"فيفا" يعلن دراسة تعديل نظام مونديال الأندية

30 أبريل 2018 - 11:49 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، دراسة تعديل نظام بطولة كأس العالم للأندية، وإنشاء دوري عالمي للمنتخبات.



ووفقًا لبيان منشور على موقع الاتحاد الدولي للعبة على شبكة الإنترنت، "بعد الاقتراح المقدم في اجتماع مجلس فيفا في بوغوتا ، اجتمع الاتحاد الدولي اليوم مع الاتحادات الكونفيدرالية لمواصلة المناقشات والحوار المتعلق بكأس العالم للأندية بعد تجديده وإنشاء دوري جديد عالمي للمنتخبات".



وأضاف "كان اجتماع اليوم في مقر فيفا في زيوريخ السويسرية، يهدف إلى توفير فرصة للبناء على الحوار والتعاون المستمر بين الاتحاد الدولي والاتحادات الكونفدرالية، بالإضافة إلى تقديم مزيد من المعلومات والرد على أي استفسارات تم طرحها خلال مجلس الفيفا في بوغوتا".



وأوضح البيان "جرت مناقشة اليوم في بيئة ودية وإيجابية واتخذ قرار بمهمة فريق عمل للتحليل الإضافي لمدى أهمية وجدوى كل من المسابقتين".



واختتم البيان "ستتكون مجموعة العمل من الأمناء العامين للاتحادات الست والفيفا".



وأكد السويسري جياني انفانتينو رئيس أكبر منظومة رياضية في العالم مطلع الشهر الجاري أنه أرسل خطابًا إلى رؤساء الاتحادات القارية يطرح خلاله فكرة إلغاء بطولة كأس القارات واستبداله ببطولة كأس العالم للأندية على أن يقام ذلك بداية من عام 2021.



ويتمثل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية في إقامتها كل أربع سنوات بدلًا من إقامتها سنويًا كما جرت العادة في ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.



كما أن الاقتراح يتضمن نقل موعد إقامة البطولة من ديسمبر/ كانون الأول إلى يونيو/ حزيران موعد كأس القارات، وتنظيمها في العام الذي يسبق نهائيات كأس العالم للمنتخبات.



بالإضافة إلى زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بدلًا من اقتصارها على أبطال القارات فقط.



ويعد الثنائي الإسباني ريال مدريد وبرشلونة أكثر الفرق تحقيقًا للبطولة بإجمالي 3 ألقاب لكل منهما، وستقام النسخة القادمة لمونديال الأندية نهاية العام الجاري في الإمارات.

