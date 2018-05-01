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القاهرة تنتقد التأخير "غير المبرر" لإخلاء الشرق الأوسط

الحياة السياسية

السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف

المصريون ووكالات

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انتقدت القاهرة، الإثنين، التأخير "غير المبرر" في تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
جاء ذلك، في بيان ألقاه علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس وفد بلاده باجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وبحسب البيان انتقد يوسف "التأخير غير المبرر في تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية"، مؤكداً "أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ".
وشدَّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات "الضرورية" لتحقيق عالمية المعاهدة خاصة في الشرق الأوسط من خلال انضمام إسرائيل للمعاهدة، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفا فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع أن ذلك يأتي رغم وجود قرار واضح من مجلس الأمن الدولي "يطالب بوضع كافة المنشآت النووية الإسرائيلية تحت هذه الضمانات".
وانطلقت أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 23 أبريل/ نيسان الجاري، ومن المنتظر أن تنهى اللجنة أعمالها في 4 مايو/ أيار المقبل.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقعت عشرات الدول على معاهدة حظر الأسلحة النووية في تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، بسبب رفض بعض الدول أبرزها أمريكا وفرنسا وبريطانيا.
وتمتلك 5 دول الأسلحة النووية وهي الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، فيما لم توقع الهند وباكستان وإسرائيل على المعاهدة. 
ولا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من تقارير دولية تشير إلى امتلاكها تلك الأسلحة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت كوريا الشمالية، أنها ستتوقف عن تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في خطوة لقيت ترحيبا دوليًا كبيرًا. -

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