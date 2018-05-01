» محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية للموسم الحالي

01 مايو 2018 - 12:12 ص

قال النرويجي يون آرنه ريسه لاعب كرة القدم السابق، يوم الإثنين، إن المهاجم المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للموسم الحالي.



وفي تصريح لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022)، أكد ريسه "أداء محمد صلاح والأهداف الحاسمة التي سجلها تسطر تاريخه الكروي، إذ ليس من السهل أن تسجل 43 هدفاً في أول موسم مع الفريق"



وأضاف "أرى بأن صلاح بأدائه الكروي الاستثنائي سينتزع الكرة الذهبية من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي بعد 11عامًا".



وعن تنظيم مونديال 2022 في قطر، قال ريسه "ما رأيته هنا يعتبر رائعاً وشائقاً، إذ تتميز بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بأنها متقاربة المسافات، حيث ستكون الاستادات قريبة جداً ولن يضطر المشجعون واللاعبون والمدربون للسفر مسافات بعيدة بين الملاعب الثمانية."



وجاءت تصريحات ريسه خلال زيارة ريسه لمقر اللجنة العليا للمشاريع والإرث للاطلاع على خطط ومشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



يذكر بأن اللاعب يون آرنه ريسه هو أكثر لاعب ارتدى قميص منتخب بلاده في 110 مباراة، إلا أنه لم ينافس في أية بطولة رسمية، لكنه كان في قائمة النرويج في بطولة أمم أوروبا 2000 التي أقيمت في هولندا وبلجيكا، دون أن يشارك في أية مباراة.

