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هذا ما دار بين بوتين ونتنياهو بشأن الاتفاق النووي

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بوتن
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمسك بلاده بالاتفاق النووي مع إيران، مطالبًا جميع الأطراف بضرورة الالتزام بخطة العمل المشتركة بشأنه".
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، مساء يوم الإثنين، بين بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب كشف الأخير امتلاك بلاده أدلة حول عمل إيران على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي.
وقال بيان للكرملين، نقلته قناة "روسيا اليوم" إنّ "بوتين أكد على الأهمية القصوى لخطة العمل الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، ودورها في ضمان الاستقرار والأمن الدوليين".
وذكر البيان أنّ بوتين طالب "أن تطبق جميع أطراف الاتفاق الخطة بدقة".
وفي وقت سابق اليوم، اتهم نتنياهو خلال عرض توضيحي في مدينة تل أبيب طهران بـ "الكذب حيال امتلاكها برنامجًا نوويًا عسكريًا".
وقال "بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الدولية، أخفت طهران العديد من الوثائق التي احتوت على معلومات حول برنامج نووي لتطوير ما يعادل 5 قنابل نووية على غرار قنبلة هيروشيما لوضعها في صواريخ باليستية".
وجاء الموقف الروسي بعد أيام من اتفاق زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أن الاتفاق النووي مع إيران هو "أفضل سبيل لمنعها من امتلاك سلاح نووي".
غيّر أنّ هناك خلاف حول ذلك الملف مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي حال عدم تعديله.
توصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، لاتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، جرى الإعلان في 6 يناير/ كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.
وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيًا اعتبارًا من 2025.ووافقت طهران بموجب الاتفاق على تقييد برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب هذا البرنامج. -

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