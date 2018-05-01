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"الري" تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الأمطار القادمة

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كشف الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الري، عن أن عاصفة ترابية ومطرية قادمة من أوروبا بالشمال الغربي تتجه إلى السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى شمال الصعيد وشبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك أمطار في بعض محافظات الصعيد ستصل إلى 10 ملليمتر، إلا أنها تظل مؤشرات أولية.
وأوضح "الظاهر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الاثنين، أنه يجري العمل على محورين لتقليل الأخطار من السيول بتسيرها إلى مخرات السيول والخزانات والقنوات ومن ثم إنزالها في النيل، بالإضافة إلى بناء السدود والبحيرات الصناعية لحجز المياه، منوها أن الخطورة في مناطق الصعيد بسبب إحاطتها شرقا سلاسل البحر المتوسط.
وأضاف "الظاهر" أن الأمطار يمكن أن تكون إحدى موارد المياه إذا ما تم تسيير المياه إلى نهر النيل كما هو حادث في محافظات الصعيد أو بإقامة السدود التي تحتجز المياه، لافتا إلى أن أحد أكبر السدود في مصر أطلقنا عليه اسم "سد الشهيدين" بعد أن قام المقاول بقتل مهندسين اثنين رفضا استلام السد لمخالفته الشروط اللازمة.
وتابع: "كمّ الأمطار المنتظر سقوطها خلال اليومين المقبلين من المنتظر أن يكون أكبر مما شهدناه خلال الأيام الماضية".

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