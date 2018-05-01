  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر04:13 ص
بحث متقدم
أمطار على الإسكندرية

"الري" تكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الأمطار القادمة

مصطفى يونس: "لو متشتمتش أزعل"

تعليق صادم من مصطفى يونس على أزمة محمد صلاح

أديب

"أديب" يُعلن استقالته على الهواء ومغادرته "ON E"

كمال الهلباوي

هؤلاء يرحبون بالمصالحة مع «الإخوان»

النواب

بسبب «صلاح».. انقلاب برلمانى على الحكومة

الأرز

من المستفيد من حظر زراعة الأرز؟

الحاجة سعدية بعد الإفراج عنها

بالصور.. عزومة عشاء لـ«الحاجة سعدية» بعد الإفراج عنها

مرسى والسيسي

أجنحة التأييد والمعارضة لـ«المصالحة» داخل النظام

ابوتريكة

إعادة إدراج «أبوتريكة» على قوائم الإرهاب

السيسي

السيسي: أرفض كلمة الجاليات والجميع له حق المواطنة

كبير موظفي البيت الأبيض ينعت ترامب بـ"الأحمق"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض: ترامب يزور بريطانيا في يوليو

#

استكمال الملامح الأخيرة لـ«صفقة القرن»

#

استقالة مساعدة مستشار الأمن القومي الأمريكي

#

كيوبيد الحب يطلق سهامه بالبيت الأبيض

كشف تقرير لشبكة "إن بي سي" الأمريكية، الإثنين، أن كبير موظفي البيت الأبيض، جون كيلي، نعت الرئيس، دونالد ترامب بـ"الأحمق".
وأفاد تقرير الشبكة، أن كيلي، دائمًا ما يقلل من ذكاء ترامب، ويعتبر نفسه أنه "ينقذ الولايات المتحدة الأمريكية من الكارثة".
واستند تقرير الشبكة إلى شهادات، أدلى بها ثمانية من الموظفين السابقين، والحاليين في البيت الأبيض.
وتعتقد مصادر "إن بي سي"، أن كبير موظفي البيت الأبيض، سيرحل عن منصبه بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، وأن "كيلي وترامب تعبا من بعضهما"، على حد تعبير الشبكة.
وحسب المصدر ذاته فإن "كيلي يصور نفسه لمساعدي إدارة ترامب على أنه الحصن الوحيد ضد الكارثة"، كما أنه وصف ترامب في مناسبات عدة بـ"الأحمق".
في المقابل، قال ثلاث متحدثين باسم البيت الأبيض، إنهم لا يصدقون وصف كيلي للرئيس الأمريكي بـ"الأحمق"، مؤكدين أنهم لم يسمعوا بذلك من قبل.
وفي السياق، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن جون كيلي، يعتزم نفي أنه وصف الرئيس بـ"الأحمق"، وكل ما ورد في تقرير شبكة "إن بي سي".
وليست هذه التقارير الإعلامية الأولى، التي تتحدث عن سوء العلاقة بين ترامب وكبير موظفي البيت الأبيض، إذ كشفت تقارير سابقة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن نية كيلي تقديم استقالته. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء
» هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في رمضان
» شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي
» محمد صلاح يستحق الكرة الذهبية للموسم الحالي
» ممثلة إباحية تقاضي ترامب بسبب هذا الأمر
» مفاجأة كبرى من "فيفا" لمنتخبات الإفريقية
» مصرع أمين شرطة في مطاردة مع مسجل خطر
» «البدري»: هذه الأسباب وراء خروج الأهلي من الكأس
» «أجاي» مهدد بالغياب عن موقعة الترجي
» إدراج اثنين من أبناء«مرسي» في قائمة الإرهاب
» ما يحدث مع «صلاح» حملة منظمة لتشويهه

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • شروق

    05:15 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت