أغرب كلمة قالها حكم المباراة لحظة ضربة الجزاء الفضيحة

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الاهلى

الأسيوطي

ضربة جزاء

كشف برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلي الرسمية مفاجأة كبيرة حول ضربة الجزاء التي امتنع حكم مباراة الأهلي والأسيوطي عن احتسابها للفريق الأحمر في ربع نهائي كأس مصر أمس .

وقال المهندس "عدلي القيعي" - مقدم البرنامج - إن حكم المباراة لحظة اللعبة استشعر أن الحكم الخامس سيشير بيده باعتبار اللعبة ضربة جزاء فذهب مسرعًا للحكم الخامس وقال له "متنطقش" ، فما كان من الحكم الخامس سوى أن نظر لحكم الراية في محاولة للاستنجاد به إلا أن حكم الراية لم يبدِ اهتمامًا بالأمر .

وخسر الأهلي بهدف مقابل لا شيء أمام فريق الأسيوطي ، وهي الخسارة الثانية له خلال أسبوع بعد خسارته من غريمه التقليدي الزمالك .

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