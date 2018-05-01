رد فعل ابنة "الحاجة سعدية" بعد معرفتها بالإفراج عن والدتها

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السعودية

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أجرى الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - مداخلة هاتفية مع هدى محمد - نجلة الحاجة سعدية - التي كانت محتجزة بالسعودية بعد توريطها من أحد الأشخاص في محاولة تهريب مواد مخدرة للمملكة .

وقال "الإبراشي" في برنامجه المذاع على قناة "دريم" : "هذه القضية نموذج لبساطة وتلقائية وعفوية المصريين فضلا عن وقوف الجميع مع سيدة مظلومة ولولا الرأي العام الضاغط كان ممكن أن تضيع هذه السيدة منا ، والسلطات المصرية تعاملت في التحقيقات أو في الجهات الدبلوماسية كانت بمثالية ، فضلا عن تعاون السلطات السعودية التي كانت تشعر بأن هذه السيدة مظلومة لكن كان لديهم إجراءات قانونية وهذا ما أخر الأمر".

وتوجهت نجلة الحاجة سعدية بالشكر للإبراشي ، كما توجهت بالشكر لقيادات الشرطة في مديرية أمن الدقهلية بالإضافة إلى سفير مصر بالسعودية والقنصل المصري على ما قدموه من مجهودات للإفراج عن والدتها.

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