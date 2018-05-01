» تحذيرات طقس اليوم رعد وأمطار ورياح

01 مايو 2018 - 09:09 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم 1 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء وإن ظل حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية نهارا مائل لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 20 29

بلطيم 20 30

مطروح 18 26

السلوم 17 25

سيوة 23 34

بورسعيد 21 32

دمياط 20 30

العريش 19 36

رفح 18 34

الإسماعيلية 18 37

السويس 19 37

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 20 33

كاترين 15 25

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 34

الغردقة 22 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 22 38

قنا 22 38

الأقصر 22 39

أسوان 23 39

أبوسمبل 22 39

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 22 38

ابو رماد 22 36

راس حدربة 23 35

حلايب 24 35