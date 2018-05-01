  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:39 ص
بحث متقدم
الإعلامي سيد علي

سيد علي يواجه "محافظ الأقصر" بحقيقة صادمة

الإعلامي وائل الإبراشي

لحظة الاعتداء علي فتاة داخل مول تجاري

علي المصيلحي

تصريح صادم لـ"وزير التموين" بشأن بطاقات التموين

الحاجة سعدية

شاهد.. الغيطي يهدي عمرة لـ"الحاجة سعدية"

انخفاض سعر الدولار

تعرف على البنوك الأعلى سعراً للدولار

الحاجة سعدية

رد فعل ابنة "الحاجة سعدية" بعد معرفتها بالإفراج عن والدتها

مفيد فوزي

مفيد فوزي يفسر حقيقة سبابه لمحمد صلاح و زوجته

صلاح

والد محمد صلاح يكشف 6 معلومات مثيرة عن نجله

لحظة لمس الكرة ليد لاعب الأسيوطي

أغرب كلمة قالها حكم المباراة لحظة ضربة الجزاء الفضيحة

خالد رفعت

مفاجأة حول السبب الحقيقي لرحيل عمرو أديب عن ON E

تحذيرات طقس اليوم رعد وأمطار ورياح

آخر الأخبار

الأرصاد: تحول مفاجئ في الطقس غدًا
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الارصاد: طقس الخميس معتدل

#

بالصور.. عاصفة ترابية وأمطار تضرب القليوبية

#

مناخ "الترهيب" يسود الانتخابات الرئاسية

#

ما يحدث في الغوطة جريمة حرب يجب إحالتها للمحكمة

الطقس

الشمس

الأرصاد

المدن الساحلية

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم 1 مايو.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء وإن ظل حار على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الغربية نهارا مائل لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية أحيانا وغزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب البلاد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 20 29

بلطيم 20 30

مطروح 18 26

السلوم 17 25

سيوة 23 34

بورسعيد 21 32

دمياط 20 30

العريش 19 36

رفح 18 34

الإسماعيلية 18 37

السويس 19 37

رأس سدر 20 33

نخل 14 34

نويبع 21 33

طابا 20 33

كاترين 15 25

الطور 22 33

شرم الشيخ 24 34

الغردقة 22 34

مرسى علم 24 33

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 22 38

قنا 22 38

الأقصر 22 39

أسوان 23 39

أبوسمبل 22 39

الوادي الجديد 20 39

شلاتين 22 38

ابو رماد 22 36

راس حدربة 23 35

حلايب 24 35


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طرد فتاة بالقوة من دور سينما بسبب هذا الأمر
» بعد 6 سنوات يدخل من سجن بشار جثة هامدة
» وزير التموين للمصريين : " عارفكم بتحبوا المحشي"
» موظف بالبيت الأبيض يصف ترامب بـ"الأحمق"
» تحذيرات طقس اليوم رعد وأمطار ورياح
» 10 معلومات عن الحاجب "برعي" في مسرحية "شاهد مشافش حاجة"
» حسين فهمي يسخر من عادل إمام: مين الزعيم دة؟
» مطربة شهيرة لـ"صلاح": فرحانة أن صورتك كانت في حفلتي
» أزمة الأمطار تطيح بمسئول كبير بمجلس الوزراء
» هذه هي درجات الحرارة المتوقعة في رمضان
» شاهد.. تعليق صادم لـ"أديب" على خسارة الأهلي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت