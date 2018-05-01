قصة سعودي تناول الإفطار 10 أيام مع "صلاح" ولم يعرفه

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وكالات

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اكتشف مواطن سعودي يدعى صالح التويجري الشهير بـ"الصلحي" أنه ظل يتناول الإفطار مع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لمدة 10 أيام في شهر رمضان الماضي دون أن يعرفه.

وقال صالح التويجري: "لم أتخيل أن الذي يجلس بجانبي هو الشهير وحديث الناس، حتى مضت ثلاثة أيام حينما أخبرني أحدهم، أن الذي يشاركنا الإفطار في رمضان هو لاعب ليفربول الشهير، وفقًا لـ"العربية".

ووصف التويجري محمد صلاح بالمتواضع الخلوق، ولا تظهر عليه شخصية المشاهير، كونه اجتماعيا وهادئا في حركته وأثناء دخوله وخروجه.

وأشار إلى أن أول ثلاثة أيام، لم يكن يعرف من يجلس بجانبه في الإفطار، حتى أخبره أحدهم بذلك، وتابع: "التقطت سيلفي معه، رغم أني غير متابع للدوري الأوروبي، كما أن النجم الخلوق لم يبين أنه ذلك اللاعب الذي شغل الناس وملأ الدنيا".

التويجري لم يتوقع أن ينتشر المقطع الذي تحدث فيه عن "أبو مكة"، وكان على شكل مزاح مع أحد الأصدقاء في حسابه "السناب شات" وانتشر انتشارا كبيرا، "رغم حديثي العفوي عن هذا اللاعب العالمي، الذي شاهدته ولم أعرفه، وعرفته ولم يتغير شيئ لديه فهو كبير فعلا بأخلاقه".

ووصف التويجري اللاعب محمد صلاح بسفير فوق العادة، لما يحمله من أخلاق عالية خارج الملعب، وفي تعامله مع الناس الذين يتوافدون إليه، متمنياً أن يقتدي به بعض من يرون أنفسهم ويضيقون ذرعا بالناس وحبهم للنجوم.

التويجري يقول منذ 14 عاماً، ونحن نقيم في مكة خلال العشرة أيام الأخيرة في رمضان، متمنياً أن يصادف النجم الشهير هذا العام، في نفس المكان الذي اعتاد أن يقيم فيه محمد صلاح في مكة المكرمة.

شاهد الفيديو من هنا..


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