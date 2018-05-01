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"تعليم بني سويف": بدء النشاط الصيفي للطلاب عقب الامتحانات

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أعلن محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف عن بدء الأنشطة الصيفية عقب الانتهاء من الامتحانات وذلك بمختلف المراكز والمدارس للعمل على تنمية مواهب ومهارات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم خطة الأنشطة الصيفية تشمل جميع المراحل.

وتتضمن العديد من الأنشطة منها التدريب على علوم الحاسب الآلي والأعمال اليدوية بالإضافة إلى أنشطة اكتشاف المواهب الفنية في مجال الشعر والغناء والأدب والتي تهدف إلى إكساب الطلاب الخبرات المباشرة وغرس حب واحترام العمل اليدوي واستثمار أوقات الفراغ بشكل مثمر.

 وقالت نجلاء شلبي مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بالمديرية إن المركز يعلن عن النشاط الصيفي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في "المجالات العلمية وبرامج الكمبيوتر، اللغة الإنجليزية، والمكتبة، التنمية البشرية" وذلك بمقره الكائن في مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات خلف أبراج الأوقاف.

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