"البرادعي" يوجه رسالة قاسية للعرب

01 مايو 2018 - 10:26 ص

وجه الدكتور محمد البرادعي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلى الحكام العرب، بشأن مفاوضات إيران مع الغرب بسبب المفاعلات النووية، قائلًا: "إلى الحكام العرب، المنطقة منطقتنا والأمن أمننا".

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" متسائلًا: "هل سنكون جزءاً من المفاوضات مع إيران هذه المرة باعتبارنا طرفا أساسيا، كما هو وضع جيران كوريا الشمالية في المفاوضات معها"

وتابع "البرادعي": "أم سنكتفي بأن نفوض مقدراتنا للكبار وبعدها نشكو ونندب حظنا؟.

واختتم تدوينته بقوله: "شاركوا حتى لا يكون الحل على حساب أمنكم ومصالحكم".

يذكر أنه تم الاتفاق بين كوريا الشمالية والجنوبية بعد عقود من المعارك الكلامية بسبب تهديدات من كوريا الشمالية لامتلاكها مفاعلات نووية.

في الوقت الذي يري فيه البرادعي أن الوقت قد حان لتفاوض العرب مع إيران بشأن تلك الأسلحة أيضًا، بعيدًا عن انتظار الجانب الغربي.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرادعي" حيث قالت ندى علاء: "أخبرني على أى أساس نفاوض إيران أنت تكافئ المجرم بأنك تتفاوض معه إذا أنت تعطيه شرعية لإجرامه أستاذي بعض المثاليات لا تصلح إيران سعت بالخراب والدمار والإجرام وأنت تريد أن نتفاوض معها منطق غريب".