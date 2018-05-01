الأقباط يستعدون للتوافد على السيدة العذراء بجيل الطير بالمنيا

جمال زكى
يستعد الأقباط بكل طوائفهم الدينية للتوافد على احتفالات السيدة العذراء بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا والذى يوافق الأسبوع الأول من شهر مايو.
وقد قام اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب – مدير أمن المنيا بتفقد جميع الطرق والمدقات المؤدية لقرية دير جبل الطير التابعة لمركز شرطة سمالوط شرق وذلك استعداداً للتجهيزات الأمنية للاحتفال بمولد السيدة العذراء.. ووضع الخطط الأمنية الملائمة والخدمات "نظامية- بحثية" والتمركزات الأمنية لإحكام السيطرة على المداخل والمخارج المؤدية لمكان الاحتفال.
كما تفقد عبد المنصف بالأماكن التى سيقام بها الاحتفال ووجه بوضع بوابات إلكترونية لكل المداخل المؤدية إليه وتعيين سيارات إطفاء طوال فترة الاحتفال.
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