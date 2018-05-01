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محافظ المنيا يشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص

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طالب عصام البديوي محافظ المنيا الشباب بضرورة تغيير فكرة بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص بنطاق دائرة المحافظة لافتًا إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ لبحث استعدادات مديرية الشباب والرياضة، تنظيم ملتقي للتوظيف 7 مايو المقبل، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة.

أكد المحافظ أهمية التواصل مع الشباب في مختلف المراكز والمدن والقرى وعقد ملتقيات لتشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر والاستفادة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والممولة برنامج مشروعك بالمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والاستفادة من القروض الممنوحة لإقامة مشروعات خاصة للشباب لتوفير حياه كريمة لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه قال دكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة إن الملتقي سيعقد بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي، بمشاركة 25شركة ومصنع لإتاحة فرص عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص.

وتشمل فرص العمل المتاحة قطاع الصناعات الهندسية وقطاع الصناعات الغذائية، والتأمين، والتسويق، وقطاع الخدمات الأمنية، والحراسة، وقطاع الصناعات النسيجية.

                                                                  

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