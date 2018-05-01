ماذا حدث بين "مرسى" و"أبو مازن" بشأن صفقة القرن

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متابعات- محمد الخرو

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صفقة القرن

محمود عباس أبو مازن

الرئيس الفلسطيني

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، عن تفاصيل صفقة القرن التي أراد الاحتلال أن يعقدها مع الجانب الفلسطيني في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لافتًا إلى أنهم أرادوا إعطاءنا بعضًا من سيناء، من أجل أن يعيش الإسرائيليون هناك.

وأضاف "أبو مازن" في كلمته بافتتاح الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني: "قصة طويلة عريضة اسمها مشروع غيورا أيلاند، وحتى الآن يتكلموا بهذا المشروع، وهذا مشروع تصفية للقضية الفلسطينية، وأنا قلت هذا الكلام بصراحة للرئيس مرسي، هو قال لي: موافق"، وتابع بالقول: "إنها لتصفية القضية، بالتالي يجب أن نفهم أننا لا نقبل به إطلاقًا".

ورفض أبومازن فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، قائلاً: "الدولة ذات الحدود المؤقتة سمعتم عنها كثيرا، تحدث عنها الإسرائيليون قبل 10 سنوات وقالوا نعرض عليكم الدولة ذات الحدود المؤقتة ونعطيك 50 أو 60% من الضفة، ونتباحث مستقبلاً في البقية، والأشياء الصعبة نؤجلها، والقدس واللاجئين كذلك، عرضوها ورفضناها، وحماس قبلت بها، وقالت: موافقون عليها. كيف موافقون عليها؟ وهذا يعني إنهاء القضية، وما زالت الفكرة قائمة.


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