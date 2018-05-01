تعرف على مصير 200 فيلا سكنها "مبارك وأسرته"

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عمرو محمد-متابعات

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قررت ثلاثة بنوك بيع 200 فيلا من ممتلكات رجل الأعمال المصري حسين سالم، والتي كانت تستخدم كمقرات لأسر الرئيس المخلوع "مبارك"، بمدينة شرم الشيخ.

وأكد مسئول مصرفي في تصريحات صحفية، "أن الفيلات وعددها 200 وحدة تقع خارج منطقة موفنبيك جولف بجوار مركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وقد آلت ملكيتها إلى البنوك الثلاثة جراء تسوية مديونيات مستحقة على إحدى شركات رجل الأعمال حسين سالم فى فترة التسعينيات".

في الوقت الذي كان فيه البنوك لا تستطع التصرف فى هذه الفيلات عقب التسوية التى أبرمتها مع رجل الأعمال حسين سالم، لأنها كانت تحت تصرف الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأسرته، طيلة السنوات السابقة لثورة يناير، ولكن بعد الثورة استطاعت الحصول عليها ولكن دون القدرة على التصرف فيها لوقعها ضمن مناطق ذات طبيعة خاصة .

ولكن بعد صدور قرار سيادى بذلك تمكنت البنوك قبل شهرين من بيع هذه الأصول، وتم البيع لإحدى الجهات العليا بالدولة بقيمة تقارب 1.2مليار جنيه تسدد على 5 سنوات بدون فوائد، ويستحوذ البنك العقارى على اكثر من 139 فيلا بقيمة بيعية تصل إلى 700 مليون جنيه .


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