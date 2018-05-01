أسعار الذهب في تعاملات اليوم

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18 مبلغ 554 جنيها
عيار 21 :646 جنيها
عيار 24 : 738 جنيها
الجنيه الذهب : 5186 جنيها
الأوقية : 1300 دولار
أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.
عصر03:35 م
فجر
03:44
شروق
05:15
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:39
عشاء
20:09