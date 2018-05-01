أسعار الذهب في تعاملات اليوم

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تراجع أسعار الذهب 15 جنيها في تعاملات المساء
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سعر عيار الذهب 21 يسجل 645 جنيهًا

الذهب

الأسواق

أسعار

خبراء

ايهاب واصف

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 646 جنيهًا في السوق المحلية، بعد أن وصل إلى 663 جنيهًا في الأيام الماضية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:

عيار 18 مبلغ 554 جنيها

عيار 21 :646  جنيها

عيار 24 : 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5186 جنيها

الأوقية : 1300 دولار

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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