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وفاة أمين شرطة في حادث اعتداء بالجمالية

قضايا وحوادث

طعن
طعن

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الجمالية

طعن امين شرطة

وفاة امين شرطة

لفظ أمين شرطة أنفاسه الأخيرة، إثر الاعتداء عليه من قبل أحد الأشخاص بالجمالية.

انتقل منذ قليل، فريق من أعضاء نيابة الجمالية الجزئية، إلى مستشفى الحسين الجامعى، لمناظرة جثمان وللاستماع إلى أقوال باقى الأمناء المجنى عليهم والمتهم، إذا سمحت حالتهم الصحية بالسؤال.

تعود تفاصيل الواقعة، إلى أنه أثناء تفقد 4 من أمناء الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة الجمالية، وأثناء ذلك فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بمهاجمتهم من الخلف بسلاح أبيض وإصابتهم.


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