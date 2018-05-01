» شاهد.. إجبار سوريين على الهتاف لبشار

01 مايو 2018 - 12:07 م

ردد بعض السوريين، الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لأماكنهم، بعد أن تم إجلاؤهم ورحيلهم بسبب الحروب الدائرة هناك، هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، منها بالروح بالدم "نفديك يا بشار" كي يستطيعوا المرور إليها مرة أخرى.

وهو ما دفع الإعلامي السوري فيصل القاسم المعارض لبشار، بتدوين تغريده على صفحته بـ "تويتر" قائلا :"لم يتعلموا شيئاً ويريدون أن يعودوا بسوريا إلى زمن العبودية".

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