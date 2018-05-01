» شاهد.. إجبار سوريين على الهتاف لبشار

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ردد بعض السوريين، الذين يريدون الرجوع مرة أخرى لأماكنهم، بعد أن تم إجلاؤهم ورحيلهم بسبب الحروب الدائرة هناك، هتافات مؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد، منها بالروح بالدم "نفديك يا بشار" كي يستطيعوا المرور إليها مرة أخرى.
وهو ما دفع الإعلامي السوري فيصل القاسم المعارض لبشار، بتدوين تغريده على صفحته بـ "تويتر" قائلا :"لم يتعلموا شيئاً ويريدون أن يعودوا بسوريا إلى زمن العبودية".
على المعابر في سوريا.... ممنوع المرور حتى تهتف— فيصل القاسم (@kasimf) May 1, 2018
بالروح بالدم نفديك يا بشار...
كما قلنا ... لم يتعلموا شيئاً ويريدون ان ان يعودوا بسوريا الى زمن العبودية pic.twitter.com/Xjr5OVLPv6
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