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أبو الغيط: هذا ما عرضته إسرائيل على "مبارك"

الحياة السياسية

أحمد ابو الغيط
أحمد ابو الغيط

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مفاجأة لا يعرفها الجميع عن صفقة الغاز الإسرائيلي

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن المقابل الذي عرضته إسرائيل على مبارك، والذي أكد أن مصر لم تعرض أبدًا تبادل أراضِ في سيناء مع إسرائيل ولا يمكن أن يحدث ذلك.

وأضاف أبو الغيط  في حواره مع الإعلامي أحمد موسي والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائلًا "إنه لا يوجد ما يسمى بصفقة القرن، لأن مصر لم ولن تقلب بذلك حتى لو كانت هناك ضغوط عليها".

وأشار "أبو الغيط": "أنه حينما كلف بقيادة وزارة الخارجية في يوليو 2004، كان يقرأ البرقيات والتقارير التي تأتي، نظرا لأنه بطبيعته يحب أن يقرأ كل شيء، ولفت إلى ملاحظته تقارير تأتي معدة في معهد في إسرائيل نقلاً عن أستاذ جامعي في أمريكا على سبيل المثال، تقدم مقترحا لحل القضية الفلسطينية، بجانب طرح رئيس الموساد الأسبق فكرة موازية عن كيفية ترضية الفلسطينيين بالحديث عن أخذ إسرائيل أراضي في الضفة الغربية، على أن يتم توسعة أراضي غزة وإعطائها ما يسمى بـ"مجال للتنفس" من خلال التوسع في بعض أراضي النقب وداخل مصر" .

وأردف: "أن تلك التقارير كانت تتحدث عن عدم الضرر بمصر، في تصورها، وإعطاء مصر أرضا في النقب غرب إيلات ومناطق العوجة، موضحا أنهم كانوا يريدون خلق المبدأ والموافقة عليه" موكدًا، "أنه كأن يرسل تلك التقارير إلى رئيس المخابرات ووزير الدفاع والرئيس محمد حسني مبارك، الذي كان يقول، ياه، سنرى من هذا الكلام كثير جدا، هم يجربوننا، بالونات اختبار".

وتابع، عندما كنت أقابل وزير الخارجية الإسرائيلي كنت أقول له: "تعتقدون أن المصريين سيوافقون على هذا الكلام؟ طابا التي كانت كيلومتر أخذناها منكم فكيف سنعطيكم أرض؟ انسى، إلا أنهم كانوا يردون بأن تلك مجرد اجتهادات .


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