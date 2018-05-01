  • الثلاثاء 01 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:05 م
بحث متقدم
أحمد ابو الغيط

أبو الغيط: هذا ما عرضته إسرائيل على "مبارك"

أبو العلا ماضي

أبو العلا ماضي: حسبنا الله ونعم الوكيل

ريال مدريد

موعد والقنوات الناقلة لمباراة "الريال" و"بايرن"

مرسي

ماذا حدث بين "مرسى" و"أبو مازن" بشأن صفقة القرن

صلاح

"صلاح" يحصد جائزة لم يحصل عليها لاعب أفريقي

أحرنوت: صفقات بالملايين بين "الموساد" و الإمارات

تفاصيل عملية سرية نفذها "الموساد" في إيران

اديب وعبد العظيم

"عبد العظيم" يكشف سرًا بشأن عمرو أديب

البرادعي

"البرادعي" يوجه رسالة قاسية للعرب

ارشيف

تفاصيل اجتماع وزير الرياضة بمسئولي "الجبلاية"

دعوة لحظر «روبوتات الجنس»

روبوتات جنسية للرجال بموافقة الزوجات

ضبط 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر وعصائر "فاسدة" بالغربية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

ضبط طن ونصف رنجة مجهولة المصدر بمول شهير بطوخ

#

ضبط 870 فلتر سجائر و113 عبوة زيوت فاسدة داخل صيدلية بالغردقة

#

ضبط 20 ألف عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالوايلي

#

ضبط كمية كبيرة من المنشطات الجنسية داخل صيدلية

اسطوانة غاز

مباحث التموين بالغربية

مبيدات زراعية

بيدات زراعية م

عصائر فاسدة

تمكنت مباحث التموين بالغربية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و600 عبوة عصير فاسدة، و50 أسطوانة غاز منزلية مدعمة داخل مصنع طوب.

كان العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد عز وكيل مباحث الإدارة بنتائج المجهودات، وشملت ضبط السيارة رقم 1978 د.ى.ط قيادة مجاهد.ح – 33 عاما حال مرورها أمام نقطة مرور الرجدية بدائرة قسم ثان طنطا، محملة بـ 1300 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الزراعة.

كما تم ضبط (أشرف.ع – 42 عاما) صاحب مصنع لتصنيع العصائر بقرية شبرا اليمن بمركز زفتى، وبحوزته 600 عبوة عصائر فاسدة و1 تانك معبأ عصائر زنة 500 كيلو بدون بيانات وضبط ( أبوالمكارم.ح – 32 عام) مقيقم بقرية كفرالشيخ على بمركز كفرالزيات المدير المسئول عن مصنع طوب ملك ( قطب.ق) بذات القرية، وبحوزته 50 اسطوانة غاز منزلية مدعمة تستخدم فى تصنيع الطوب بالمخالفة للقانون.

تم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير المحاضر وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

فضيحة واقعة محمد صلاح واتحاد الكرة

جمال سلطان

مسؤولية "الإسلامويين" في حذف آيات القرآن!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

فضيحة.. في الحيّ الراقي

حسام فتحي

هل يتجهز الشرق الأوسط لحرب كبيرة؟

د. هشام الحمامي

(عريسها الشهيد زعلان!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. فتاة سعودية تجمع 1.5مليون متابع في وقت قياسي
» شاهد.. إجبار سوريين على الهتاف لبشار
» حارس الزمالك يسخر من هزيمة الأهلي
» موعد والقنوات الناقلة لمباراة "الريال" و"بايرن"
» أبو العلا ماضي: حسبنا الله ونعم الوكيل
» بالفيديو.. مسيرة تأييد لـ"صلاح" ضد "الجبلاية"
» حزب السعادة يقرر خوض الانتخابات التركية بهذا المرشح
» لهذه الأسباب.. احذر نشر صور أطفالك على إنستجرام
» "ستورمى" تعود بـ"ترامب" للقضاء من جديد
» إصابة 4 أشخاص في انهيار عقار بالسيدة زينب
» غرامة مالية على لاعبي الأهلي

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:44

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:39

  • عشاء

    20:09

من الى
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت