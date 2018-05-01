تعليق نارى من نافعة "يسوقوا الهبل على الشيطنة"

01 مايو 2018 - 12:29 م

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المؤسسات تعاملت مع مشكلة لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بسلوك غير جيد.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، قائلًا: "يلومون محمد صلاح لأنه عبر عن مشاعره الإنسانية حين طفح به الكيل من تجاوزات افتأتت على حقوقه واحتج على سلوك مؤسسات تعاملت معه بمنطق "سوق الهبل على الشيطنة".

وتابع: سيحصل صلاح على كامل حقوقه لأنه أثبت أنه بجمهوره أقوى من كل الظالمين أما الضعفاء فستظل حقوقهم ضائعة أو منتهكة من نظام لا يبالي".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "نافعة" حيث قال عبد الله علي: "يا دكتور انتظر بعد انتهاء كأس العالم ما سوف يحدث لصلاح لا تتعجل.. البلطجة أسلوب حياة"

وأضاف آخر: "ماضاع حق وراءه مطالب د.حسن لكن المهم الأسلوب الصح لاسترداد الحقوق".

وكانت قد دارت مشكلة كبرى بين "صلاح" ووكيل أعمالة رامى عباس من جهه واتحاد الكرة من جهة أخرى بسبب وضع صورة صلاح علي طائرة المنتخب المصري التي ستقلع بالمنتخب المصري إلى مونديل روسيا، بحوار شعار لإحدى شركات الاتصالات التابعة للدولة، في الوقت الذي يتعاقد فيه صلاح مع شركة كبرى عالمية في نفس المجال، وهو ما يضعه في المساءلة القانونية ودفع غرامة تصل إلى 100 مليون دولار.