الأرصاد تحذر من طقس الغد

01 مايو 2018 - 12:48 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا 2 مايو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، طقس شديد الحرارة، وإن ظل مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء وجنوب البلاد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل للعاصفة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17، ومطروح العظمى 28 والصغرى 16 درجة.