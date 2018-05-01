تفحم "حاوية" مواد غذائية على الطريق الزراعي

01 مايو 2018 - 01:01 م

تمكنت قوات الحماية المدنية ببنى سويف من السيطرة على حريق كبير نشب بحاوية لنقل مواد غذائية أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف على الطريق الزراعي "الجيزة – أسيوط" دون حدوث خسائر في الأرواح، وأشارت التحريات إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي.



كان اللواء جرير مصطفى مساعد الوزير مدير أمن بني سويف، قد تلقى بلاغًا من العميد يحى محفوظ، مأمور مركز شرطة ناصر يفيد بنشوب حريق بحاوية لمنتج الشيبسى أثناء قدومها من مركز الواسطى وفى طريقها لبنى سويف أمام قرية بنى عدى.



تبين من التحريات أن حريقًا نشب في موتور السيارة ما أدى إلى اشتعال السيارة بالكامل ونجح السائق في النزول من السيارة قبل اشتعالها فيما نتج عن الحريق تفحم السيارة وحمولتها من منتج الشيبسى وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.