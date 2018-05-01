» كوميكسات ساخرة من هزيمة الأهلي بالكأس

01 مايو 2018 - 01:08 م

عقب انتهاء مباراة الأهلي والأسيوطي في كأس مصر والتي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل إذ خرج النادي الأهلي من البطولة بعد الهزيمة أمام الأسيوطي بهدف لـ لا شيء، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية.

وتفاعل رواد التواصل خاصة أن الأسيوطي حقق لأول مرة في تاريخه التأهل لنصف نهائي كأس مصر وأطاح بالمارد الأحمر بعد أن جاءت تلك الهزيمة بعد 4 أيام فقط من خسارة الأهلي لمباراة القمة الـ116 على يد الزمالك بنتيجة (2-1) في الجولة الـ34 من الدوري المصري .



















