سقوط عصابة التنقيب عن الآثار فى الخليفة

01 مايو 2018 - 01:09 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عصابة التنقيب عن الآثار داخل عقار يمتلكه فكهانى بمنطقة الخليفة.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات تفيد بقيام "إسماعيل .ق.م" 43 سنة فكهانى، و"إسلام .أ.م.م" 27 سنة عامل، و"مصطفى .ا.ر" 35 سنة عامل، و"وليد.ر.س" 34 سنة عامل، و"مروان .ر.ع" 34 سنة عامل، و"محمد .ح. م" 50 سنة عامل، ينقبون عن الآثار بالعقار سكن الأول.

وتبين صحة المعلومات، وباستهدافه تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال حفرهم داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة قطرها 4 أمتار × 4 أمتار بعمق 6 أمتار وأدوات تنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.