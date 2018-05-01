» الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة الترجي

01 مايو 2018 - 01:13 م

أخبر الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، الجهاز الفني بقيادة حسام البدري أن النيجيري جونيور أجاى مهاجم الفريق لن يلحق بالمباراة المقبلة بمواجهة الترجي التونسي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية.

يأتي هذا بعد أن أجرى اللاعب أشعة صباح اليوم، وأكدت إصابته ومعاناته من شد فى العضلة الخلفية، والتي يحتاج لأسبوع راحة على الأقل للتعافي.

في السياق ذاته يسابق الجهاز الطبي، الزمن لتجهيز أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق قبل مواجهة الترجي، بعدما كان يعاني من نزلة برد شديدة.

كما يغيب أيضًا المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق عن تلك المباراة، في ظل استمرار معاناته بالإصابة من شد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية.