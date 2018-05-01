تشكيل "الريال" و"البايرن" في مواجهة اليوم

01 مايو 2018 - 01:25 م

يلتقي في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: نافاس

خط الدفاع: مارسيلو، راموس، فاران، فاسكيز

خط الوسط: كروس، كاسيميرو، مودريتش

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جاريث بيل، ماركو أسينسيو

كما جاء التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ، كالتالي..

حراسة المرمى: أولريتش

خط الدفاع: كيميش، سولى، هوملز، ألابا

خط الوسط: ألكانتارا، مارتينيز، رودريجيز

خط الهجوم: مولر، ليفاندوفسكى، ريبيرى