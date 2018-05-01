» "بيل جيتس" يرفض منصبا مهما عرضه ترامب

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ترامب

مايكروسوفت

العلوم

بيل غيتس

قال مؤسس شركة "مايكروسوفت"، إن بيل جيتس، رفض عرضًا، بتولي العمل مستشارًا للبيت الأبيض في مجال العلوم.

وأضاف جيتس في مقابلة مع مجلة "ستايت نيوز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه ذلك أثناء لقاء جمعهما الشهر الماضي في المكتب البيضاوي".

وتابع، "ترامب أبدى اهتمامًا كبيرًا بالفكرة، وهاتف رئيس مديرية الرقابة على المواد الغذائية والأدوية سكوت جوتليب، وسأله عن إمكانية إنتاج مثل هذا اللقاح".

وأوضح أن "مؤسسته تبرعت بـ 12 مليون دولار مساهمة منها في هذا المشروع".

وأشار إلى أن ترامب سأله: "ألا ترغب في أن تشغل منصب مستشار العلوم بالبيت الأبيض؟"، ليجيب جيتس بلباقة: "لن يكون ذلك أفضل استخدام لوقتي"


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