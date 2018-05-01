» نتنياهو يحسم الأمر حول محاربة إيران

01 مايو 2018 - 02:09 م

حسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الصراع اللفظي الدائر بين إسرائيل وإيران طيلة السنوات الماضية، قائلًا: "إن إسرائيل لا تسعى لحرب مع إيران"

وأضاف في في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن)، حول حربة مع ايران: "لا يسعى أحد وراء مثل هذا التطور. إيران هي التي تغير القواعد في المنطقة".

يأتي ذلك بعد أن كشف بالأمس علي ما وصف بدليل على أنشطة نووية سرية في إيران .

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي صعد الضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، إذ ألقى كلمة في وقت الذروة على التلفزيون الإسرائيلي، الاثنين، ليعرض ما وصفها بالأدلة على برنامج إيران السري للأسلحة النووية .