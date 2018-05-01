موعد استلام "صلاح" جائزة لاعب العام في بلاد الإنجليز

01 مايو 2018 - 02:16 م

حددت رابطة كتاب كرة القدم بإنجلترا 10 مايو الجاري لتسليم اللاعب محمد صلاح، جائزة لاعب العام في إنجلترا، ليصبح أول أفريقي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1947/48.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة في حفل عشاء تقيمه الرابطة في فندق لاند مارك بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأعلنت الرابطة اليوم عن تتويجه بالجائزة بعد منافسة مع البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وهو التنافس الشبيه لما حدث في جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين والتي توج بها صلاح نهاية شهر أبريل الماضي.